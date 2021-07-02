В Антарктиді зафіксували температурний рекорд. ООН підтвердила дані

Попередній підтверджений рекорд для антарктичного континенту становив +17,5 °С. Його зареєстрували також на «Есперансі», але в 2015 році.

Рекордну спеку зафіксували ще 6 лютого 2020 року, відтак досі тривав процес перевірки та порівняння наявних даних. Рекорд виявили на аргентинській дослідницькій станції «Есперанса» на Антарктичному півострові.

Також ВМО офіційно відхилила дані про те, що 9 лютого 2020 року на бразильській станції моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур виявили +20,75 °С. Детальний аналіз засвідчив, що імпровізований радіаційний захист просто призвів до помилки теплового зміщення для датчика температури.

Антарктичний півострів є регіоном з найшвидшим потеплінням — майже на 3 °C за останні 50 років.