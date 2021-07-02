В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд. ООН подтвердила данные

Организация Объединенных Наций признала рекордно высокий показатель температуры в Антарктиде — +18,3 °С.
Об этом пишет Всемирная метеорологическая организация ООН.
Рекордную жару зафиксировали еще 6 февраля 2020 года, но до сих пор шел процесс проверки и сравнения имеющихся данных. Рекорд выявили на аргентинской исследовательской станции «Эсперанса» на Антарктическом полуострове.
Предыдущий подтвержденный рекорд для антарктического континента составлял +17,5 °С. Его зарегистрировали также в «Эсперансе», но в 2015 году.
Также ВМО официально отклонила данные о том, что 9 февраля 2020 года на бразильской станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур выявили +20,75 °С. Детальный анализ данных и метаданных показал, что импровизированная радиационная защита привела к ошибке теплового смещения для датчика температуры.
Антарктический полуостров является регионом с наиболее быстрым потеплением — почти на 3 °C за последние 50 лет.
- Ледники Антарктиды тают быстрее, чем рассчитывали ученые. Темпы роста уровня моря могут катастрофически ускориться. На фоне климатических изменений Антарктида, почти полностью покрытая льдом, постепенно меняется. Поверх талого снега цветут водоросли, чей зеленый цвет виден даже из космоса. В будущем они могут стать пищевой базой для других видов и изменить экосистему континента.
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