У Німеччині перевірять дії місцевої влади перед руйнівною повінню через можливе ігнорування попереджень про загрозу

У Німеччині влада округу Арвайлер, що став у липні одним з епіцентрів руйнівної повені, ймовірно, проігнорувала попередження про загрозу виходу води з річок. У ніч на 15 липня місцеві органи влади отримали сигнал тривоги від відомства з охорони навколишнього середовища, але не вжили своєчасних заходів.

Про це Deutsche Welle.

У другій половині дня 14 липня земельне відомство опублікувало прогнози про значне перевищення рівня води у річці Ар. Тоді ж увечері відомство розіслало електронні листи з попередженням про загрозу. Зокрема, воно попередило близько 21:30 про очікуваний рівень води в Арі до 7 метрів (попередня максимальна позначка була 3,7 метра).