Повені у Західній Європі: уряд Німеччини виділив постраждалим регіонам 400 мільйонів євро

Федеральний уряд Німеччини виділив 400 мільйонів євро екстреної допомоги регіонам на заході країни, які постраждали від масштабних повеней.

Про це повідомляє видання Build.

Ці кошти мають піти насамперед на ремонт будівель та комунальної інфраструктури, які зазнали найбільшої шкоди. Також пряму грошову допомогу нададуть безпосередньо домогосподарствам.

Віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц запевнив, що у разі потреби будуть виділені додаткові кошти.

За останніми даними, кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 170 осіб.

Повені, викликані рясними дощами, торкнулися також низки регіонів Нідерландів, Франції, Австрії та Швейцарії. Загалом негода у Західній Європі забрала життя майже 200 людей.