В Австралії біля лікарень встановлюють намети через спалах коронавірусу

В Австралії через спалах захворюваності на коронавірус, який спровокував варіант «Дельта», біля лікарень Сіднея встановили намети для надання екстреної допомоги просто неба.

Про це повідомляє Reuters.

Підставою для такого рішення стало виявлення в найчисельнішому штаті Новий Південний Уельс понад 1 029 нових випадків COVID-19 за добу — уперше з початку глобальної пандемії. Напередодні там зафіксували 919 випадків, що було попереднім рекордом для країни.