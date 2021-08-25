В австралійському штаті зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус

В Австралії у найчисельнішому штаті Новий Південний Уельс зафіксували рекордну добову кількість нових хворих на коронавірус. Уряд закликає активізувати вакцинацію, щоб зупинити хвилю госпіталізацій.

Про це повідомляє Reuters та Sky News.

У штаті виявили 919 нових випадків. Попередній рекорд був 813. Всього в штаті 113 чоловік перебувають в реанімації, 98 з яких не вакциновані.

«Це підкреслює той факт, що вакцинація є ключовим моментом. Нам необхідно збільшити ці рівні охоплення вакцинацією», — сказав головний лікар штату Новий Південний Уельс Керрі Чанта під час брифінгу для ЗМІ у Сіднеї. Ситуацію він назвав поки керованою.