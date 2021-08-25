В австралийском штате зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом

В Австралии в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс зафиксировали рекордное суточное количество новых больных коронавирусом. Правительство призывает активизировать вакцинацию, чтобы остановить волну госпитализаций.

Об этом сообщает Reuters и Sky News.

В штате выявили 919 новых случаев. Предыдущий рекорд был 813. Всего в штате 113 человек находятся в реанимации, 98 из которых не вакцинированы.

«Это подчеркивает тот факт, что вакцинация является ключевым моментом. Нам необходимо увеличить эти уровни охвата вакцинацией», — сказал главный врач штата Новый Южный Уэльс Керри Чанта во время брифинга для СМИ в Сиднее. Ситуацию он назвал пока управляемой.