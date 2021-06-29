В Австралии усилили карантин из-за распространения коронавируса штамма «Дельта». Под ограничения попали около 80% населения

Власти Австралии усилили карантин в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс, который пострадал от распространения коронавируса штамма «Дельта».
Австралийские города Перт и Брисбен также присоединились к Сиднею и Дарвину и ввели локдаун, сообщает Reuters.
Так, в Сиднее зафиксировали почти 150 случаев инфицирования штатом «Дельта». Поэтому власти ввели дополнительные ограничения, которые затронули более 20 миллионов австралийцев, или около 80% населения.
В Перте объявили четырехдневный карантин со вторника, 29 июня, Сидней пойдет на изоляцию на две недели до 9 июля, а в Дарвине карантин продлили на трое суток.
Штат Квинсленд с вечера 29 июня наложит экстренную трехдневную изоляцию в столице — городе Брисбен и некоторых соседних регионах.
Также, чтобы предотвратить распространение опасного штамма, власти Австралии объявили об увеличении количества вакцинаций. Всех людей из группы риска обязали делать прививки.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, этот штамм в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- В то же время производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против этого штамма вируса.