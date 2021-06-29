В Австралії посилили карантин через поширення коронавірусу штаму «Дельта». Під обмеження потрапили близько 80% населення

Влада Австралії посилила карантин у найбільш густонаселеному штаті Новий Південний Уельс, який постраждав від поширення коронавірусу штаму «Дельта».
Австралійські міста Перт і Брісбен також приєдналися до Сіднея і Дарвіна та запровадили локдаун, повідомляє Reuters.
Так у Сіднеї зафіксували майже 150 випадків інфікування штатом «Дельта». Відтак влада запровадила додаткові обмеження, які торкнулися понад 20 мільйонів австралійців, або близько 80% населення.
У Перті оголосили чотириденний карантин з вівторка, 29 червня, Сідней піде на ізоляцію на два тижні аж до 9 липня, а у Дарвіні карантин продовжили на три доби.
Штат Квінсленд з вечора 29 червня введе екстрену триденну ізоляцію у столиці — місті Брісбен і деяких сусідніх регіонах.
Також, щоб запобігти поширенню небезпечного штаму, влада Австралії оголосила про збільшення кількості вакцинацій. Всіх людей з групи ризику зобовʼязали робити щеплення.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, цей штам у 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- Водночас виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти цього штаму вірусу.