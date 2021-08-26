В Австралии возле больниц устанавливают палатки из-за вспышки коронавируса

Основанием для такого решения стало выявление в самом многочисленном штате Новый Южный Уэльс более 1 029 новых случаев COVID-19 за сутки — впервые с начала глобальной пандемии. Накануне там зафиксировали 919 случаев, что было предыдущим рекордом для страны.

Об этом сообщает Reuters .

В Австралии из-за вспышки заболеваемости коронавирусом , которую спровоцировал вариант «Дельта», возле больниц Сиднея установили палатки для оказания экстренной помощи на открытом воздухе.

По словам представителя медицинского округа Западного Сиднея, импровизированное отделение неотложной помощи для пациентов с COVID-19 поможет «разгрузить задержки».

Премьер-министр страны Глэдис Береджиклян заявила, что хотя система «находится под давлением», она сможет противостоять нынешнему кризису, если уровень вакцинации вырастет.

Кроме Сиднея, второй по величине город страны — Мельбурн, а также столица Канберра тоже находятся в жесткой изоляции.