ВОЗ: Распространение коронавируса в мире стабилизировалось на очень высоком уровне

Во Всемирной организации по охране здоровья заявили, что распространение коронавируса в мире стабилизировалось, но на очень высоком уровне.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус, пишет официальный Twitter организации.

«После почти двухмесячного роста глобальное количество случаев и смертей от COVID-19 на прошлой неделе оставалось стабильным. Но оно стабильно на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев и 68 тысяч смертей», — подчеркнул он.

По его словам, ситуация отличается в разных регионах и странах. В некоторых наблюдается снижение заболеваемости, тогда как в других местах — вспышка болезни.