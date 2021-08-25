ВООЗ: Поширення коронавірусу у світі стабілізувалося на дуже високому рівні

У Всесвітній організації з охорони здоров’я заявили, що поширення коронавірусу у світі стабілізувалося, але на дуже високому рівні.

Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус, пише офіційний Twitter організації.

«Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від COVID-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні — понад 4,5 млн випадків і 68 тисяч смертей», — підкреслив він.

За його словами, ситуація відрізняється у різних регіонах та країнах. У деяких спостерігається зниження захворюваності, тоді як в інших місцях — спалах хвороби.