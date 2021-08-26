Японія призупиняє використання понад півтора мільйона доз вакцини Moderna через сторонні домішки у флаконах

Японія призупинила використання 1,63 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna після доповіді про знайдені у флаконах домішки.
Про це повідомляють Reuters і The Japan Times із посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни.
Міністерство заявило, що з 16 серпня у восьми пунктах вакцинації у префектурах Ібаракі, Сайтама, Токіо, Гіфу й Аїті підтвердили наявність сторонніх речовин у флаконах з вакцинами — ідеться про сторонні тверді частинки, розмір яких становить кілька міліметрів. Однак поки невідомий їхній склад. Імовірно, флакони забруднили на виробництві в Іспанії.
«Moderna підтверджує, що Японія повідомляла про випадки твердих частинок у вакцині від коронавірусу. Компанія розслідує доповідь і залишається прихильною до домовленості про роботу з партнером Takeda і регуляторами, щоб розвʼязати це питання», — йдеться в заяві компанії.
Оскільки ці дози вже розподілили по 863 центрах вакцинації у всій країні, Міністерство попросить ці центри не використовувати їх.
- 30 листопада 2020 року Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність у 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей.
- 10 липня 2021 року Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювання серця.