Япония приостанавливает использование более полутора миллиона доз вакцины Moderna из-за сторонних примесей во флаконах

Министерство заявило, что с 16 августа в восьми пунктах вакцинации в префектурах Ибараки, Сайтама, Токио, Гифу и Айти подтвердили наличие посторонних веществ во флаконах с вакцинами — речь идет о посторонних твердых частицах, размер которых составляет несколько миллиметров. Однако пока неизвестен их состав. Вероятно, флаконы запачкали на производстве в Испании.

Об этом сообщают Reuters и The Japan Times со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna после доклада о найденных во флаконах примесях.

«Moderna подтверждает, что Япония сообщала о случаях твердых частиц в вакцине от коронавируса. Компания расследует доклад и остается приверженной договоренности о работе с партнером Takeda и регуляторами, чтобы решить этот вопрос», — говорится в заявлении компании.

Поскольку эти дозы уже распределили по 863 центрах вакцинации по всей стране, Министерство попросит каждое учреждение не использовать их.