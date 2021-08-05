У Moderna заявили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусу за пів року знижується усього на 1%

У компанії Moderna повідомили, що ефективність їхньої вакцини за пів року після введення двох доз знижується усього на 1%.
Про це пише Reuters.
Під час досліджень вакцина показала ефективність у 94%.
«Наша вакцина проти COVID-19 демонструє стійку 93% ефективність протягом 6 місяців, але ми розуміємо, що варіант «Дельта» є серйозною новою загрозою, тому ми повинні бути пильними», — пояснив гендиректор Moderna Стефан Бансель.
Але він вважає, що перед зимовим сезоном все одно доведеться вводити третю, бустерну дозу, тому що кількість антитіл все одно знижуватиметься.
- Компанії Pfizer та Moderna підняли ціни на власні вакцини від коронавірусу на тлі зростання попиту на їхні розробки. Вартість однієї дози вакцини Pfizer зросла з €15,5 до €19,5, а одна інʼєкція вакцини Moderna тепер вартує €21,5, тоді як раніше за неї просили €19.
- 30 листопада 2020 року Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність на 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей.
- 10 липня Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювань серця.