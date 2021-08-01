FT: Pfizer та Moderna підвищили ціни на свої вакцини від коронавірусу

Компанії Pfizer та Moderna підняли ціни на власні вакцини від коронавірусу на тлі зростання попиту на їхні розробки.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, вартість однієї дози вакцини Pfizer зросла з €15,5 до €19,5, а одна інʼєкція вакцини Moderna тепер вартує €21,5, тоді як раніше за неї просили €19. Видання повідомляє, що угоди Pfizer передбачають продаж понад 2,1 мільярда доз вакцини до кінця 2023 року. Зростання обумовлене намаганнями країн закупити якомога більше вакцин на тлі нової хвилі пандемії, спричиненої штамом «Дельта».