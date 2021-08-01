FT: Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины от коронавируса

Компании Pfizer и Moderna подняли цену на вакцины от коронавируса на фоне роста спроса на их разработки.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, стоимость одной дозы вакцины Pfizer выросла с €15,5 до €19,5, а одна инъекция вакцины Moderna теперь стоит €21,5, тогда как ранее за нее просили €19. Издание сообщает, что соглашения Pfizer предусматривают продажу более 2,1 миллиарда доз вакцины до конца 2023 года. Рост обусловлен попытками стран закупить как можно больше вакцин на фоне новой волны пандемии, вызванной штаммом «Дельта».