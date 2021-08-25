Польща призупиняє евакуацію з Афганістану з міркувань безпеки

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Марчін Пшідач, пише The Associated Press .

Уряд Польщі вирішив призупинити евакуацію людей з Афганістану з міркувань безпеки. Частина польських військових на короткий час поки там залишиться.

Він розповів, що група людей, яку вивезли з Кабулу і яка наразі перебуває в Узбекистані, стане останньою, яку евакуювала Польща. Ще один літак наразі прямує до Варшави. Пшідач підкреслив, що відповідне рішення Польща ухвалила після консультацій з США та Великою Британією.

«Після тривалого аналізу звітів про ситуацію з безпекою ми не можемо більше ризикувати життям наших дипломатів і наших солдатів», — пояснив він.

Водночас невелика група польських військових поки ще залишиться в Афганістані для завершення певних процедур, зокрема, закриття баз.