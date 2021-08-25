Польша приостанавливает эвакуацию из Афганистана из соображений безопасности

Правительство Польши решило приостановить эвакуацию людей из Афганистана из соображений безопасности. Часть польских военных на короткое время пока там останется.

Он рассказал, что группа людей, которую вывезли из Кабула и которая сейчас находится в Узбекистане, станет последней, которую эвакуировала Польша. Еще один самолет в данный момент возвращается в Варшаву. Пшидач подчеркнул, что соответствующее решение Польша приняла после консультаций с США и Великобританией.

«После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы не можем больше рисковать жизнью наших дипломатов и наших солдат», — пояснил он.

В то же время небольшая группа польских военных пока еще останется в Афганистане для завершения определенных процедур, в частности закрытия баз.