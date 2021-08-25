«Це корпоративне питання»: у Кремлі відреагували на рішення німецького суду щодо «Північного потоку — 2»

У Кремлі вважають корпоративним питанням вирішення ситуації навколо газопроводу «Північний потік — 2» після того, як німецький суд відхилив позов оператора труби на рішення Федерального мережевого агентства Німеччини. Там зобов’язали газопровід дотримуватися норм газової директиви ЄС.

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пише Интерфакс.

«Скоріше, це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна приймати рішення про подальші дії», — сказав він.

Пєсков знову повторив, що у Росії вважають «Північний потік — 2» винятково комерційним проєктом, який здійснить вагомий внесок у енергетичну безпеку усієї Європи.