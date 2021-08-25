«Це корпоративне питання»: у Кремлі відреагували на рішення німецького суду щодо «Північного потоку — 2»

У Кремлі вважають корпоративним питанням вирішення ситуації навколо газопроводу «Північний потік — 2» після того, як німецький суд відхилив позов оператора труби на рішення Федерального мережевого агентства Німеччини. Там зобов’язали газопровід дотримуватися норм газової директиви ЄС.
Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пише Интерфакс.
«Скоріше, це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна приймати рішення про подальші дії», — сказав він.
Пєсков знову повторив, що у Росії вважають «Північний потік — 2» винятково комерційним проєктом, який здійснить вагомий внесок у енергетичну безпеку усієї Європи.
Напередодні компанія Nord Stream — 2, яка є оператором будівництва «Північного потоку — 2», програла в німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС. Згідно з директивою ЄС, видобувна компанія не може одночасно бути власником трубопроводу, яким здійснюються поставки видобутого нею газу. Діяльність з доставки і транспортування газу має бути розділена.
Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки у разі схвалення Єврокомісії. Якщо газопровід не дотримається європейських правил, то його не сертифікують.
- Проект «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Зараз будівництво «Північного потоку — 2» завершено на 99%.
- У кінці липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін домагатиметься від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає.
- Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.