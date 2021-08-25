«Это корпоративный вопрос»: в Кремле отреагировали на решение немецкого суда по «Северному потоку — 2»

В Кремле считают корпоративным вопросом разрешение ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» после того, как немецкий суд отклонил иск оператора трубы на решение Федерального сетевого агентства Германии. Там обязали газопровод соблюдать нормы газовой директивы ЕС.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

«Скорее, это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях», — сказал он.

Песков повторил, что в России считают «Северный поток — 2» исключительно коммерческим проектом, который осуществит весомый вклад в энергетическую безопасность всей Европы.