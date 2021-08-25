ООН прогнозує гуманітарну катастрофу в Афганістані: через захоплення влади «Талібаном» мільйонам людей загрожує сильний голод

Приблизно 14 мільйонам жителів Афганістану загрожує голод через кризу, спричинену захопленням влади «Талібаном».

Про це заявив директор продовольчої програми ООН Девід Бізлі, повідомляє Reuters.

За його словами, декілька років посухи, конфлікти, погіршення економіки та пандемія коронавірусу можуть призвести до гуманітарної катастрофи в Афганістані.

Бізлі також закликав міжнародну спільноту пожертвувати 200 мільйонів доларів на продукти для жителів Афганістану до вересня.