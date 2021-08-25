«Екоцид». Слідком Росії порушив кримінальну справу через відмову України постачати воду до Криму

Слідчий комітету Росії порушив кримінальну справу про екоцид через блокаду Україною постачання прісної води до окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба СКР.

Там наполягають, що відсутність водопостачання регіону «викликає виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу».

В СКР скаржаться, що за останні шість років солоність озера Сиваш зросла втричі, популяції практично всіх видів тваринного світу скоротилися, а водно-болотні угіддя міжнародного значення «Центральний Сиваш» і «Східний Сиваш» втрачають своє природоохоронне значення.

«Перекриття Північнокримського каналу вплинуло і на якість води, що використовується для господарсько-питного водопостачання, оскільки перевищення гранично допустимих норм солоності і жорсткості негативно позначається на здоровʼї людей», — заявили в СКР.