«Для населення ресурсів вистачає». МЗС України пояснило причини дефіциту питної води у Криму

В окупованому Криму нестачу води спричинила масована мілітаризація на півострові з боку Російської Федерації.

Про це Укрінформу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення», — підкреслив він.

Ніколенко зауважив, що це вкотре доводить руйнівний характер політики Росії на окупованих нею українських територіях. Натомість російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших. Він нагадав, що відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові.

21 травня російські ЗМІ поширили заяву представника МЗС Росії про те, що відмова з боку України постачати воду в окупований Крим сприяє зростанню міжнародної напруженості і може спричинити гуманітарну катастрофу.