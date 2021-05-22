«Для населения ресурсов хватает». МИД Украины объяснил причины дефицита питьевой воды в Крыму

В оккупированном Крыму нехватка воды вызвана массированной милитаризацией на полуострове со стороны Российской Федерации.

Об этом Укринформу заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения», — подчеркнул он.

Николенко отметил, что это лишний раз доказывает разрушительный характер политики России на оккупированных ею украинских территориях. При этом российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Он напомнил, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

21 мая российские СМИ распространили заявление представителя МИД России о том, что отказ со стороны Украины поставлять воду в оккупированный Крым способствует росту международной напряженности и может привести к гуманитарной катастрофе.