Раде предложили законодательно запретить подачу воды в Крым до его деоккупации

Группа народных депутатов предлагают закрепить в законодательстве положение о запрете поставок воды по Северо-Крымскому каналу в Крым до деоккупации полуострова.
Соответствующий законопроект № 5419 зарегистрирован в парламенте.
Документ вносит изменения в законы о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.
Депутаты предлагают дополнить закон новой нормой: «Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу к территории СЭЗ «Крым» и любой другой забор воды из водных объектов Украины для дальнейшей поставки на территорию СЭЗ «Крым» запрещаются до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».
- Кабинет министров передал Северо-Крымский канал в подчинение Министерства аграрной политики. Его обещают использовать только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области.
- В марте 2014 года Украина прекратила поставлять днепровскую воду на Крымский полуостров. В сентябре 2015-го активисты организовали товарную блокаду Крыма, а в конце того же года добились полного прекращения поставок электроэнергии на временно оккупированный полуостров. До аннексии Украина давала из Днепра в Крым до 85% пресной воды. Украина заявила, что не будет возобновлять подачу воды до деоккупации Крыма.