Раде предложили законодательно запретить подачу воды в Крым до его деоккупации

Группа народных депутатов предлагают закрепить в законодательстве положение о запрете поставок воды по Северо-Крымскому каналу в Крым до деоккупации полуострова.

Соответствующий законопроект № 5419 зарегистрирован в парламенте.

Документ вносит изменения в законы о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.

Депутаты предлагают дополнить закон новой нормой: «Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу к территории СЭЗ «Крым» и любой другой забор воды из водных объектов Украины для дальнейшей поставки на территорию СЭЗ «Крым» запрещаются до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».