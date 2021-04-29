Раді запропонували законодавчо заборонити подачу води до Криму до його деокупації

Група народних депутатів пропонують закріпити в законодавстві положення про заборону постачати воду Північно-Кримським каналом у Крим до деокупації півострова.

Відповідний законопроєкт № 5419 зареєстрований в парламенті.

Документ вносить зміни в закони про створення вільної економічної зони (ВЕЗ) «Крим» і особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

Депутати пропонують доповнити закон новою нормою: «Здійснення поставок води по Північно-Кримському каналу до території ВЕЗ «Крим» або будь-який інший забір води з водних обʼєктів України з метою подальшої поставки на територію ВЕЗ «Крим» забороняються до моменту закінчення режиму тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя».