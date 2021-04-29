Раді запропонували законодавчо заборонити подачу води до Криму до його деокупації

Група народних депутатів пропонують закріпити в законодавстві положення про заборону постачати воду Північно-Кримським каналом у Крим до деокупації півострова.
Відповідний законопроєкт № 5419 зареєстрований в парламенті.
Документ вносить зміни в закони про створення вільної економічної зони (ВЕЗ) «Крим» і особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.
Депутати пропонують доповнити закон новою нормою: «Здійснення поставок води по Північно-Кримському каналу до території ВЕЗ «Крим» або будь-який інший забір води з водних обʼєктів України з метою подальшої поставки на територію ВЕЗ «Крим» забороняються до моменту закінчення режиму тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя».
- Кабінет міністрів передав Північно-Кримський канал у підпорядкування Міністерства аграрної політики. Його обіцяють використовувати тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонської області.
- У березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015-го активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів. До анексії Україна давала з Дніпра у Крим до 85% прісної води. Україна заявила, що не буде відновлювати подачу води до деокупації Криму.