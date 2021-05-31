Глава Міноборони Росії заявив про «зняття водної блокади» в окупованому Криму — проклали тимчасовий водопровід

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в окупованому Криму російські військові проклали тимчасовий водопровід. Про це повідомляє Интерфакс.

«Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водопровід загальною протяжністю 32 кілометри», — сказав Шойгу.

Він заявив, що це дозволило «зняти водну блокаду» на окупованому Росією півострові до завершення будівництва магістрального водопроводу.