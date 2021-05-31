Глава Минобороны России заявил о «снятии водной блокады» в оккупированном Крыму — проложили временный водопровод

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в оккупированном Крыму российские военные проложили временный водопровод. Об этом сообщает Интерфакс.
«Для бесперебойного водоснабжения населения проложили временный водопровод общей протяженностью 32 километра», — сказал Шойгу.
Он заявил, что это позволило «снять водную блокаду» на оккупированном Россией полуострове до завершения строительства магистрального водопровода.
- В марте 2014 года Украина прекратила поставлять днепровскую воду на крымский полуостров. В сентябре 2015-го активисты организовали товарную блокаду Крыма, а в конце того же года добились полного прекращения поставок электроэнергии на временно оккупированный полуостров. До оккупации Украина давала из Днепра в Крым до 85% пресной воды.
- Украина заявила, что не будет возобновлять подачу воды до деоккупации Крыма. В МИД Украины также отмечали, что нехватка воды вызвана массированной милитаризацией полуострова со стороны России.