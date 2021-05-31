Глава Минобороны России заявил о «снятии водной блокады» в оккупированном Крыму — проложили временный водопровод

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в оккупированном Крыму российские военные проложили временный водопровод. Об этом сообщает Интерфакс.

«Для бесперебойного водоснабжения населения проложили временный водопровод общей протяженностью 32 километра», — сказал Шойгу.

Он заявил, что это позволило «снять водную блокаду» на оккупированном Россией полуострове до завершения строительства магистрального водопровода.