Следком России возбудил уголовное дело из-за отказа Украины поставлять воду в Крым — называют это «экоцидом»

Следственный комитета России возбудил уголовное дело об экоциде из-за блокады Украиной поставок пресной воды в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Там настаивают, что отсутствие водоснабжения региона «вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира».

В СКР жалуются, что за последние шесть лет соленость озера Сиваш выросла в три раза, популяции практически всех видов животного мира сократились, а водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш» теряют свое природоохранное значение.

«Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей», — заявили в СКР.