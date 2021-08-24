Країни G7 узгодили «дорожню карту» відносин із талібами і закликали їх забезпечити евакуацію з Афганістану

«В рамках цього нашим першочерговим завданням є забезпечення безпечної евакуації наших громадян і тих афганців, які співпрацювали з нами і допомагали нам протягом останніх двадцяти років, а також забезпечити безпечний вихід з Афганістану», — йдеться в заяві.

Лідери США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії запевнили у своїй підтримці афганському народу і зазначили, що підтримувати біженців із країни.

Країни наголосили, що оцінюватимуть «Талібан» не за словами, а за їхніми діями. Зокрема вони попередили, що таліби нестимуть відповідальність за порушення прав людини, зокрема жінок та різних меншин. Легітимність влади талібів залежатиме від виконання міжнародних зобов’язань.

«Умовою номер один, яку ми ставимо як G7, є те, що вони [таліби] мають гарантувати до 31 серпня і далі безпечний виїзд для тих, хто хоче виїхати», — зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.