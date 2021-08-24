Страны G7 согласовали «дорожную карту» отношений с талибами и призвали их обеспечить эвакуацию из Афганистана

Страны «Большой семерки» провели внеочередное онлайн-заседание по ситуации в Афганистане. Они согласовали «дорожную карту» отношений с исламистским движением «Талибан».

Об этом говорится в заявлении стран G7, которую обнародовало правительство Великобритании.

Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии заверили в своей поддержке афганскому народу и отметили, что будут поддерживать беженцев из страны.

«В рамках этого нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасной эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали нам в течение последних двадцати лет, а также обеспечить безопасный выход из Афганистана», — говорится в заявлении.