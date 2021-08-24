Страны G7 согласовали «дорожную карту» отношений с талибами и призвали их обеспечить эвакуацию из Афганистана

Страны «Большой семерки» провели внеочередное онлайн-заседание по ситуации в Афганистане. Они согласовали «дорожную карту» отношений с исламистским движением «Талибан».
Об этом говорится в заявлении стран G7, которую обнародовало правительство Великобритании.
Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии заверили в своей поддержке афганскому народу и отметили, что будут поддерживать беженцев из страны.
«В рамках этого нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасной эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали нам в течение последних двадцати лет, а также обеспечить безопасный выход из Афганистана», — говорится в заявлении.
Страны отметили, что будут оценивать «Талибан» не по словам, а по их действиям. В частности, они предупредили, что талибы будут нести ответственность за нарушение прав человека, в частности женщин и различных меньшинств. Легитимность власти талибов будет зависеть от выполнения международных обязательств.
«Условием номер один, которое мы ставим как G7, является то, что они [талибы] должны гарантировать до 31 августа и далее безопасный выезд для тех, кто хочет уехать», — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами вывозят афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- Аэропорт сейчас открыт для военных самолетов и для некоторых коммерческих рейсов. Его безопасность контролируют силы США. Первые два дня после захвата Кабула талибами в аэропорту царил хаос, жертвами которого стали не менее 12 человек. По данным НАТО, из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек.