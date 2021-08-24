Росія «не бачить можливості» приєднатися до роботи Кримської платформи

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що «не бачать можливостей» приєднання до роботи Кримської платформи.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

За її словами, Кримська платформа має антиросійську спрямованість.

«У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності Кримської платформи. Не бачимо для себе можливості участі в цій політичній дії з огляду на її цинічну антиросійську спрямованість», — сказала вона.

Також вона заявила, що Росія розглядає участь інших країн у Кримській платформі як посягання на територіальну цілісність РФ, а тому це вплине на відносини з цими державами.

Сам же міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Кримська платформа — це «безглузда акція», яка не має жодних перспектив.

«Я хочу сказати, що ми знаємо про ті методи, які використовуються, щоб примушувати союзників підключатися до такого роду безглуздих акцій, тому для нас не дивно, що така помилково зрозуміла солідарність членів ЄС, членів НАТО лягла в основу цієї абсолютно порожньої пропагандистської витівки, що не має ніяких перспектив», — зазначив він.