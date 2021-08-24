CNN: Директор ЦРУ провів у Кабулі таємну зустріч з лідером «Талібану». Ісламісти не підтверджують, але й не спростовують

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс провів у Кабулі таємну зустріч з лідером політичного крила ісламістського руху «Талібан» Абдулою Гані Барадаром.

Про це пишуть з посиланням на власні джерела американські видання CNN і The Washington Post.

Там зазначають, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримує регулярні контакти з талібами протягом усього процесу евакуації з Афганістану іноземців та афганців, які хочуть покинути країну. Зустріч Бернса з представниками «Талібану» є першими прямими перемовинами на найвищому рівні відтоді, як таліби захопили владу в Афганістані.

Також, як зазначило одне з джерел, зустріч провели для того, щоб адміністрація Байдена мала більш чітке уявлення про позиції талібів з низки питань, оскільки наближається кінцева дата для евакуації — 31 серпня.