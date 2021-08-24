CNN: Директор ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером «Талибана». Исламисты не подтверждают, но и не отрицают

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла исламистского движения «Талибан» Абдулой Гани Барадаром.
Об этом пишут со ссылкой на собственные источники американские издания CNN и The Washington Post.
Там отмечают, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает регулярные контакты с талибами в течение всего процесса эвакуации из Афганистана иностранцев и афганцев, которые хотят покинуть страну. Встреча Бернса с представителями «Талибана» — это первые прямые переговоры на высшем уровне с тех пор, как талибы захватили власть в Афганистане.
Также, как отметил один из источников, встречу провели, чтобы администрация Байдена имела более четкое представление о позиции талибов по ряду вопросов, поскольку приближается крайний срок для эвакуации — 31 августа.
В самом «Талибане» факт встречи с директором ЦРУ не подтвердили, но и не опровергли. Представитель талибов Забихулла Муджахид на пресс-конференции также отметил, что «Талибан» не доволен желанием афганцев покинуть страну и эвакуироваться. Он призвал их вернуться домой, а США — не побуждать жителей Афганистана к эвакуации.
Также Муджахид рассказал, что «Талибан» сейчас работает над процедурой возврата женщин к работе. Он отметил, что женщинам не будет запрещено работать в Афганистане. Также он заверил в безопасности посольства иностранных государств и призвал их продолжать свою работу.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами вывозят афганцев, сотрудничавших со США и союзниками.
- Аэропорт сейчас открыт для военных самолетов и для некоторых коммерческих рейсов. Его безопасность контролируют силы США. Первые два дня после захвата Кабула талибами в аэропорту царил хаос, жертвами которого стали не менее 12 человек. По данным НАТО, из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек.