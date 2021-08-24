CNN: Директор ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером «Талибана». Исламисты не подтверждают, но и не отрицают

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла исламистского движения «Талибан» Абдулой Гани Барадаром.

Об этом пишут со ссылкой на собственные источники американские издания CNN и The Washington Post.

Там отмечают, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает регулярные контакты с талибами в течение всего процесса эвакуации из Афганистана иностранцев и афганцев, которые хотят покинуть страну. Встреча Бернса с представителями «Талибана» — это первые прямые переговоры на высшем уровне с тех пор, как талибы захватили власть в Афганистане.

Также, как отметил один из источников, встречу провели, чтобы администрация Байдена имела более четкое представление о позиции талибов по ряду вопросов, поскольку приближается крайний срок для эвакуации — 31 августа.