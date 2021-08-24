Рада підтримала у першому читанні закон про Великий герб України

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про затвердження в Україні Великого державного гербу.
За відповідне рішення проголосували 257 нардепів.
Документ підтримали 213 членів фракції «Слуга народу», 13 — фракції «Батьківщина», 16 — групи «Довіра», 9 — фракції «За майбутнє», а також 6 позафракційних нардепів. Відмовилися голосувати за Великий герб фракції ОПзЖ, «Європейська солідарність» і «Голос».
- Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади 14 липня підтримав законопроєкт № 5712 президента Володимира Зеленського про Великий державний герб України.
- Великий герб, який запропонував Зеленський, відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив чому: «У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця жодного з конкурсів останньому конкурсу теж). Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував (ну, схожий на нього дуже, приблизно). Тому тут питання про зміст, а не про форму».