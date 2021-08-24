Рада поддержала в первом чтении закон о Большом гербе Украины

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об утверждении в Украине Большого государственного герба.
За соответствующее решение проголосовали 257 нардепов.
Документ поддержали 213 членов фракции «Слуга народа», 13 — фракции «Батьківщина», 16 — группы «Довіра», 9 — фракции «За майбутнє», а также 6 внефракционных нардепов. Отказались голосовать за Большой герб фракции ОПзЖ, «Европейская солидарность» и «Голос».
- Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти 14 июля поддержал законопроект № 5712 президента Владимира Зеленского о Большом государственном гербе Украины.
- Большой герб, который предложил Зеленский, отличается от того эскиза, который был выбран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко объяснил почему: «У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов (по последнему конкурсу тоже). Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме».