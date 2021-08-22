Зеленський ввів в дію санкцій проти нардепа Деркача, ватажка «ДНР» і російських ЗМІ

Президент Володимир Зеленський указами ввів в дію рішення РНБО про санкції проти низки фіз- та юросіб, а також російських ЗМІ.

Санкції введені проти нардепа Андрія Деркача, проти якого США ввели санкції за втручання у вибори, російського бізнесмена Костянтина Килимника, який діяв у змові з Деркачем, ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна і російських веб-ресурсів. Серед заблокованих будуть vedomosti.ru і mk.ru.

Санкції передбачають обмеження торгових операцій, обмеження (для юросіб) на перевезення по території України, заборону на виведення капіталів, призупинення виконання економічних і фінансових зобовʼязань, анулювання ліцензій, заборону на вивіз грошей та інше.