Зеленский ввел в действие санкции против нардепа Деркача, главаря «ДНР» и российских СМИ

Президент Владимир Зеленский указами ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физлиц и юрлиц, а также российских СМИ.

Санкции введены против нардепа Андрея Деркача, против которого США ввели санкции за вмешательство в выборы, российского бизнесмена Константина Килимнико, который действовал в сговоре с Деркачем, главаря «ДНР» Дениса Пушилина и российских веб-ресурсов. Среди заблокированных будут vedomosti.ru и mk.ru.

Санкции предусматривают ограничение торговых операций, ограничение (для юрлиц) на перевозки по территории Украины, запрет на вывод капиталов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, запрет на вывоз денег и другое.