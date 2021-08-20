СНБО ввел санкции против судей в оккупированном Крыму и российских генералов

Совет национальной безопасности и обороны Украины по итогам заседания 20 августа ввел санкции против судей в оккупированном РФ Крыму и ряда генералов российской разведки. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он не уточнил имен людей, против которых введены санкции, а также характер ограничений.

«В этом списке [лиц, против которых введены персональные санкции] есть судьи, которые незаконно судят граждан Украины, генералитет службы разведки Российской Федерации, а также средства массовой информации, зарегистрированные в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — рассказал Данилов.