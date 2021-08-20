СНБО ввел санкции против судей в оккупированном Крыму и российских генералов

Совет национальной безопасности и обороны Украины по итогам заседания 20 августа ввел санкции против судей в оккупированном РФ Крыму и ряда генералов российской разведки. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он не уточнил имен людей, против которых введены санкции, а также характер ограничений.
«В этом списке [лиц, против которых введены персональные санкции] есть судьи, которые незаконно судят граждан Украины, генералитет службы разведки Российской Федерации, а также средства массовой информации, зарегистрированные в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — рассказал Данилов.
Он добавил, что перечень лиц «довольно большой» и с ним можно будет ознакомиться после публикации соответствующего решения СНБО.
В свою очередь, пресс-служба СБУ уточнила, что санкции введены против 28 сотрудников российских спецслужб и 12 юрлиц, среди которых есть телеканалы, информагентства, сайты из Крыма и Севастополя. «Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии», — пояснили в СБУ.
Служба безопасности также уточнила, что санкции введены против 6 крымских судей и одного юрлица (Следственного изолятора № 1 по Крыму и Севастополю), которые причастны к нарушениям фундаментальных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.
СБУ также не назвала имен людей, которые попали под санкции в оккупированных Крыму и ряде районов Донецкой и Луганской областей.
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