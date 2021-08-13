Перед Днем Независимости Зеленский проведет заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать на 20 августа заседание СНБО.
Об этом сообщили в пресс-служба Совбеза.
«Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания», — отметили в прес-службе.
О времени и месте проведения заседания сообщат дополнительно
Напомним, 23 августа в Киеве пройдет саммит «Крымской платформы». Это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Число подтвержденных участников учредительного саммита увеличилась до 42.
Уже на следующий день, 24 августа, Украина будет праздновать 30 лет независимости.
- В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре и пролет воздушной колонны над Крещатиком.
- 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил, а после на НСК «Олимпийский» начнется праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны». В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Завершится музыкальное действо яркими фейерверками.