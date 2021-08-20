РНБО запровадила санкції проти суддів в окупованому Криму та російських генералів

Рада національної безпеки і оборони України за підсумками засідання 20 серпня ввела санкції проти суддів в окупованому РФ Криму і низки генералів російської розвідки. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він не уточнив імен людей, проти яких введені санкції, а також характер обмежень.

«У цьому списку [осіб, проти яких введені персональні санкції] є судді, які незаконно судять громадян України, генералітет служби розвідки Російської Федерації, а також засоби масової інформації, зареєстровані у Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», — розповів Данілов.