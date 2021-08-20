РНБО запровадила санкції проти суддів в окупованому Криму та російських генералів

Рада національної безпеки і оборони України за підсумками засідання 20 серпня ввела санкції проти суддів в окупованому РФ Криму і низки генералів російської розвідки. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.
Він не уточнив імен людей, проти яких введені санкції, а також характер обмежень.
«У цьому списку [осіб, проти яких введені персональні санкції] є судді, які незаконно судять громадян України, генералітет служби розвідки Російської Федерації, а також засоби масової інформації, зареєстровані у Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», — розповів Данілов.
Він додав, що перелік осіб «досить великий», з ним можна буде ознайомитися після публікації відповідного рішення РНБО.
Водночас пресслужба СБУ уточнила, що санкції введені проти 28 співробітників російських спецслужб і 12 юросіб, серед яких є телеканали, інформагентства, сайти з Криму і Севастополя. «Усі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії», — пояснили в СБУ.
Служба безпеки також уточнила, що санкції запроваджені проти 6 кримських суддів і однієї юрособи (Слідчого ізолятора № 1 по Криму і Севастополю), які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.
СБУ теж не назвала імена людей, які потрапили під санкції в окупованих Криму й окремих районах Донецької та Луганської областей.
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