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Зеленский подписал указ о санкциях против блогера Шария и главреда «Страна.ua» Гужвы

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против главного редактора издания «Страна.uа» Игоря Гужвы и видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом сообщает Офис президента.

Санкции предусматривают:

  • блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей

Кабинет министров вместе со Службой безопасности Украины, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальным банком и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации должны обеспечить реализацию и мониторинг этих санкций.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

  • Кроме указанных лиц, санкции СНБО введены против гражданки Аллы Бондаренко и лиц, связанных с Гужвой, — Алины Солнцевой и Любви Лукашиной, а также компании «Ласмак», владеющей изданием «Страна.uа». Другими подсанкционными компаниями оказались компании «Маджер» и «Смарт Медиа Сеть».
  • Кроме Шария, под санкции также попали его жена Ольга, одиозный нардеп Андрей Деркач и глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин.