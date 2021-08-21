Зеленский подписал указ о санкциях против блогера Шария и главреда «Страна.ua» Гужвы

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против главного редактора издания «Страна.uа» Игоря Гужвы и видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом сообщает Офис президента.

Санкции предусматривают:

блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей

Кабинет министров вместе со Службой безопасности Украины, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальным банком и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации должны обеспечить реализацию и мониторинг этих санкций.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.