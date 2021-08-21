Зеленский подписал указ о санкциях против блогера Шария и главреда «Страна.ua» Гужвы

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против главного редактора издания «Страна.uа» Игоря Гужвы и видеоблогера Анатолия Шария.
Об этом сообщает Офис президента.
Санкции предусматривают:
- блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей
Кабинет министров вместе со Службой безопасности Украины, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальным банком и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации должны обеспечить реализацию и мониторинг этих санкций.
Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
- Кроме указанных лиц, санкции СНБО введены против гражданки Аллы Бондаренко и лиц, связанных с Гужвой, — Алины Солнцевой и Любви Лукашиной, а также компании «Ласмак», владеющей изданием «Страна.uа». Другими подсанкционными компаниями оказались компании «Маджер» и «Смарт Медиа Сеть».
- Кроме Шария, под санкции также попали его жена Ольга, одиозный нардеп Андрей Деркач и глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин.