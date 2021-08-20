Кличко: Мінкультури погодило будівництво житлового будинку на місці садиби Барбана

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Міністерство культури погодило історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію житлового комплексу на вулиці Обсерваторній, де рано-вранці 20 серпня знесли садибу Барбана.

Про це він повідомив у Facebook.

Кличко звинуватив Мінкультури в тому, що відомство повністю ігнорує подання Київміськадміністрації про внесення 1 469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини. «Руйнується прикритий плакатиком «Велика реставрація» Гостиний двір, який Мінкульт не спроможний передати громаді Києва, щоб його можна було відремонтувати. Руйнуються сотні об’єктів по всій країні», — заявив Кличко.