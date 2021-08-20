Кличко: Мінкультури погодило будівництво житлового будинку на місці садиби Барбана

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Міністерство культури погодило історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію житлового комплексу на вулиці Обсерваторній, де рано-вранці 20 серпня знесли садибу Барбана.
Про це він повідомив у Facebook.
Кличко звинуватив Мінкультури в тому, що відомство повністю ігнорує подання Київміськадміністрації про внесення 1 469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини. «Руйнується прикритий плакатиком «Велика реставрація» Гостиний двір, який Мінкульт не спроможний передати громаді Києва, щоб його можна було відремонтувати. Руйнуються сотні об’єктів по всій країні», — заявив Кличко.
Він назвав порушене на РНБО питання пам’яток архітектури «перезрілим». «Саме тому на найближчій сесії Київрада розгляне проєкт рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ—ХХ століть, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Та запровадить мораторій на їх реконструкцію», — зазначив мер столиці.
- У Києві 20 серпня о пʼятій годині ранку будівельна техніка знищила історичну будівлю 1891 року побудови, відому як садиба Олександра Барбана. Протести проти забудови садиби офіцера Російської імперії Олександра Барбана, в якій свого часу зупинявся письменник і лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек, почалися ще 14 серпня. 18 серпня активісти повідомили про напад тітушок, які прибули на допомогу будівельникам.
- 20 серпня мер Києва повідомив, що його викликають на засідання Ради національної безпеки та оборони. Кличко тоді не пояснив причину такого виклику, але зазначив, що не зможе приїхати, оскільки перебуває у Чернігові.
- Пізніше стало відомо, що міністр культури Олександр Ткаченко в пʼятницю 20 серпня виніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони питання про руйнування історичного середовища Києва.