Кличко: Минкультуры согласовало строительство жилого дома на месте усадьбы Барбана

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Министерство культуры согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию жилого комплекса на улице Обсерваторной, где ранним утром 20 августа снесли усадьбу Барбана.

Об этом он сообщил в Facebook.

Кличко обвинил Минкультуры в том, что ведомство полностью игнорирует представление Киевгорадминистрации о внесении 1 469 объектов в Реестр культурного наследия. «Разрушается прикрытый плакатиком «Большая реставрация» Гостиный двор, который Минкультуры не способно передать общине Киева, чтобы его можно было отремонтировать. Разрушаются сотни объектов по всей стране», — заявил Кличко.