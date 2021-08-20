Кличко: Минкультуры согласовало строительство жилого дома на месте усадьбы Барбана

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Министерство культуры согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию жилого комплекса на улице Обсерваторной, где ранним утром 20 августа снесли усадьбу Барбана.
Об этом он сообщил в Facebook.
Кличко обвинил Минкультуры в том, что ведомство полностью игнорирует представление Киевгорадминистрации о внесении 1 469 объектов в Реестр культурного наследия. «Разрушается прикрытый плакатиком «Большая реставрация» Гостиный двор, который Минкультуры не способно передать общине Киева, чтобы его можно было отремонтировать. Разрушаются сотни объектов по всей стране», — заявил Кличко.
Он назвал поднятый на СНБО вопрос памятников архитектуры «перезревшим». «Именно поэтому на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX—ХХ веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение. И введет мораторий на их реконструкцию», — отметил мэр столицы.
- В Киеве 20 августа в пять часов утра строительная техника уничтожила историческое здание 1891 года постройки, известное как усадьба Александра Барбана. Протесты против застройки усадьбы офицера Российской империи Александра Барбана, в которой в свое время останавливался писатель и лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек, начались еще 14 августа. 18 августа активисты сообщили о нападении титушек, которые прибыли на помощь строителям.
- 20 августа мэр Киева сообщил, что его вызывают на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Кличко тогда не объяснил причину такого вызова, но отметил, что не сможет приехать, поскольку находится в Чернигове.
- Позже стало известно, что министр культуры Александр Ткаченко в пятницу 20 августа вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о разрушении исторической среды Киева.