РНБО: «Черкаси Азот» з холдингу Фірташа повернуть у держвласність

Підприємство ПрАТ «Азот» (Черкаси) повернуть у державну власність.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 20 серпня, заявив на брифінгу секретар відомства Олексій Данілов.

«Ми розглядали питання про повернення у державну власність, в управління підприємство «Черкаси Азот». Була доповідь міністра енергетики з цього питання. Було прийнято протокольне доручення, яке стосується повернення в держвласність підприємства «Черкаси Азот», яке незаконно свого часу шляхом шахрайських маніпуляцій держава втратила», — заявив Данілов.

Він додав, що уряду і правоохоронним органам доручено вивчити, як держава позбулася контрольного пакета акцій і дізнатися, хто за цим стоїть. Також РНБО прийме заходи щодо повернення контрольного пакета акцій «Черкасигаз».