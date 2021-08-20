РНБО: «Черкаси Азот» з холдингу Фірташа повернуть у держвласність

Підприємство ПрАТ «Азот» (Черкаси) повернуть у державну власність.
Відповідне рішення прийнято на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 20 серпня, заявив на брифінгу секретар відомства Олексій Данілов.
«Ми розглядали питання про повернення у державну власність, в управління підприємство «Черкаси Азот». Була доповідь міністра енергетики з цього питання. Було прийнято протокольне доручення, яке стосується повернення в держвласність підприємства «Черкаси Азот», яке незаконно свого часу шляхом шахрайських маніпуляцій держава втратила», — заявив Данілов.
Він додав, що уряду і правоохоронним органам доручено вивчити, як держава позбулася контрольного пакета акцій і дізнатися, хто за цим стоїть. Також РНБО прийме заходи щодо повернення контрольного пакета акцій «Черкасигаз».
- ПрАТ «Азот» входить до холдингу OSTCHEM, який обʼєднує активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа. ПАТ «Черкасигаз» також повʼязують зі структурами Фірташа.
- 18 червня РНБО України ввела санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, який, за результатами перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- 10 серпня комбінат Фірташа МГЗК позбавили ліцензії на розробку родовища титанових руд за звинуваченням у фінансуванні тероризму. До цього суд повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належить компаніям з орбіти Фірташа.