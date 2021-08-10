Комбінат Фірташа позбавили ліцензії на родовище титанових руд. Його звинувачують у фінансуванні тероризму

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) позбавила «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (МГЗК), який входить до холдингу Group DF олігарха Дмитра Фірташа, ліцензії на розробку Селищанського родовища титанових руд.
Про це повідомляє пресслужба холдингу.
Такий наказ служба затвердила 4 серпня. Вона передала право на розробку родовищ «Обʼєднаній гірничо-хімічній компанії». 9 серпня 2021 року між Держгеонадр та ОГХК був підписаний договір про купівлю-продаж спецдозволу на користування надрами.
«Як вказано у наказі Держгеонадр, позбавлення МГЗК права на отримання спецдозволу на користування надрами ухвалено в «зв’язку з надходженням інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу про те, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні», — заявили в компанії.
Підставою для цього рішення став лист Управління СБУ в Житомирській області. Відомство повідомило про наявність кримінальної справи від січня 2015 року в якому висувалися звинувачення у фінансуванні тероризму. В Group DF запевняють, що на цей час ці звинувачення повністю зняті СБУ у 2020 році у зв’язку з відсутністю складу злочину.
«Group DF офіційно заявляє, що жодних законних підстав для перегляду підсумків аукціону немає. Юридична служба титанового бізнесу Групи оскаржить незаконне рішення Госгеонадр в суді і, якщо буде потрібно, відстоюватиме свої законні права в міжнародних судах», — підкреслили в компанії.
- Раніше Господарський суд Запорізької області повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав компаніям з орбіти олігарха Дмитра Фірташа.
- 8 червня РНБО України запровадила санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Український олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. З 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Там його звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, і корупційних схем за кордоном.