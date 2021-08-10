Комбинат Фирташа лишили лицензии на месторождение титановых руд. Его обвиняют в финансировании терроризма

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) лишила «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» (МГОК), который входит в холдинг Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, лицензии на разработку Селищанского месторождения титановых руд.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Такой приказ служба утвердила 4 августа. Она передала право на разработку месторождений государственной «Объединенной горно-химической компании». 9 августа 2021 года между Держгеонадр и ОГХК был подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.

«Как указано в приказе Держгеонадр, лишения МГОК права на получение спецразрешения на пользование недрами принято в «связи с поступлением информации от правоохранительных органов и субъектов финансового мониторинга о том, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине», — заявили в компании.

Основанием для этого решения стало письмо Управления СБУ в Житомирской области. Ведомство сообщило о наличии уголовного дела с января 2015 года в котором выдвигались обвинения в финансировании терроризма. В Group DF уверяют, что в настоящее время эти обвинения полностью сняты СБУ в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления.

«Group DF официально заявляет, что никаких законных оснований для пересмотра итогов аукциона нет. Юридическая служба титанового бизнеса группы обжалует незаконное решение Госгеонадр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах», — подчеркнули в компании.