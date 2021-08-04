Суд забрав у Фірташа комбінат у Запоріжжі та повернув його у власність держави

Господарський суд Запорізької області повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав компаніям з орбіти олігарха Дмитра Фірташа.
Про це пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму Facebook.
«4 серпня 2021 року Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр) і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату», — йдеться в повідомленні.
Там нагадали, що відповідне рішення суд уже виносив у липні 2018 року. Але тоді Верховний суд постановив повернути справу на повторний розгляд.
У САП заявили, що замість модернізації кошти інвестора в розмірі $110 мільйонів витратили, щоб погасити борги комбінату перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.
«У подальшому ці кошти вивели з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 мільйонів гривень», — підкреслили у відомстві.
- 18 червня РНБО України запровадила санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Український олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. З 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Там його звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, і корупційних схем за кордоном.