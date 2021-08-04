Суд забрал у Фирташа комбинат в Запорожье и вернул его в собственность государства

Хозяйственный суд Запорожской области вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат, принадлежащий компаниям из орбиты олигарха Дмитрия Фирташа.
Об этом пишет Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Facebook.
«4 августа 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства к компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр) и ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината», — говорится в сообщении.
Там напомнили, что соответствующее решение суд уже выносил в июле 2018 года. Но тогда Верховный суд постановил вернуть дело на повторное рассмотрение.
В САП заявили, что вместо модернизации средства инвестора в размере $110 миллионов потратили на погашение долгов комбината перед кредиторами, связанными с DF Group.
«В дальнейшем эти средства вывели из Украины, перечислив их на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 миллионов гривен», — подчеркнули в ведомстве.
- 18 июня СНБО Украины ввел санкции против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- Украинский олигарх Дмитрий Фирташ владеет большей частью украинских облгазов, предприятиями металлургического комплекса и другими крупными компаниями. С 2014 года Фирташ находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по его экстрадиции в США. Там его обвиняют в отмывании денег и создании организаций, действующих под влиянием рэкета, и коррупционных схем за рубежом.